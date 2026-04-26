◆パ・リーグオリックス４―２日本ハム（２５日・京セラドーム大阪）オリックス・吉田輝星投手（２５）は、気持ちを高めた。ブルペン総出で背中を押されてマウンドに向かったのは、１点を返され、なおも７回２死満塁のピンチだ。打席には昨季の本塁打王・レイエス。１４２キロの内角シュートで詰まらせ、１球で一邪飛に仕留めた。２５年３月に受けた右肘のトミー・ジョン手術から復帰し、５７４日ぶり１軍登板。「１年間、想像