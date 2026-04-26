男子プロゴルフツアー 前沢杯 第３日（２５日、千葉・ＭＺ・ＧＣ、賞金総額２億円（優勝４０００万円）、観衆非公表ツアー通算２勝の藤本佳則（３６）＝国際スポーツ振興協会＝は５バーディー、２ボギーの６９で回り、通算１４アンダー。７位から９位に順位は下げたが、トップと４打差に踏みとどまった。２０１３年トーシントーナメント以来、１２年１９５日ぶりとなるツアー史上３番目のブランク優勝へ、逆転を狙う。米沢蓮（