◆米大リーグブルージェイズ―ガーディアンズ（２５日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手が２５日（日本時間２６日）、「４番・三塁」でスタメン出場した。岡本の好守が球場を沸かせた。２回先頭のホスキンスの三遊間を破るかという強い当たり（打球速度１０３マイル＝約１６５・８キロ）に好反応。ダイビングキャッチした後、両膝で反転し、倒れ込みながら一塁に送球し、