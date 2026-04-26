◇ミラノ・コルティナ五輪・パラリンピック日本選手団「応援感謝パレード」（2026年4月25日東京・日本橋）冬季五輪・パラリンピックでは史上初めて行われたパレード。約5万人の観衆が歩道を埋め尽くした日本橋通りを計113人の選手が8組に分かれて練り歩いた。沿道からは「ありがとう」「おめでとう」などの温かい言葉が飛び交う。選手も「ありがとう」と書かれた小旗を手に、笑顔を振りまきながら感謝の思いを伝えた。スノ