◇ミラノ・コルティナ五輪・パラリンピック日本選手団「応援感謝パレード」（2026年4月25日東京・日本橋）スピードスケートで夏冬通じ日本女子最多の五輪10個のメダルを獲得して引退した高木美帆さんは「少し寒いけど、心はぽかぽか温かい」と振り返った。今大会は500、1000メートル、団体追い抜きと銅メダルを3つ獲得。当面は競技から離れ、今後について模索する。「応援を受け取った私たちが何らかの形で返すキャッチボ