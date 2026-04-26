◇ミラノ・コルティナ五輪・パラリンピック日本選手団「応援感謝パレード」（2026年4月25日東京・日本橋）今季限りで引退するフィギュアスケート女子で銀メダルの坂本花織は笑顔で練り歩いた。3度目の五輪で初めてパレードを経験し「五輪の力って偉大だな。この景色をいろんな選手に見てもらいたい気持ちが芽生えた」と語った。指導者を目指す今後に向け「世界に羽ばたく選手をたくさん育てられるように頑張りたい」と決意を