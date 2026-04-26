◇ミラノ・コルティナ五輪・パラリンピック日本選手団「応援感謝パレード」（2026年4月25日東京・日本橋）金4個を含む計9個のメダルを獲得した五輪スノーボード勢は、思い思いにパレードを楽しんだ。ハーフパイプ男子金メダルの戸塚優斗は「こんなに多くの方に応援されていたと実感したし、応援の声を実際に聞けてうれしかった」と感謝。ビッグエア男子金メダルの木村葵来は「人の多さにびっくりした」と目を丸くした。五