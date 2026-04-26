◇ミラノ・コルティナ五輪・パラリンピック日本選手団「応援感謝パレード」（2026年4月25日東京・日本橋）ノルディックスキー・ジャンプ女子の高梨沙羅は「朝早くからたくさんの方が集まってくださり、応援してくれた方の顔を見て歩けたのは幸せな時間でした」と感無量の表情だった。前回22年北京大会の混合団体では、スーツ規定違反で失格。一時は引退へ気持ちが傾いた中で復活し、銅メダルを獲得してリベンジを果たした。