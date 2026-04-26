現地４月25日に開催されたエールディビジ第31節で、上田綺世と渡辺剛を擁するフェイエノールトが、フローニンヘンとホームで対戦。エースの上田が２ゴールを挙げる活躍を見せ、３−１で快勝を収めた。この試合で、アクシデントが発生したのが74分。CBで先発した渡辺が、右足のふくらはぎあたりを気にして、自ら交代を要求したのだ。自力で歩いて、ベンチに下がっており、重傷ではなさそうだったが、日本代表主力DFの負傷交代