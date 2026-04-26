松木玖生が所属するチャンピオンシップ（イングランド２部）のサウサンプトンは現地４月25日、FAカップの準決勝でプレミアリーグのマンチェスター・シティと聖地ウェンブリーで激突。１−２の逆転負けを喫してファイナル進出を逃した。チームは敗れたものの、この試合で松木が躍動。78分から負傷した左SBのウェリントンに代わって同ポジションで緊急出場すると、その１分後に先制点をアシストしてみせる。前線に駆け上がって敵