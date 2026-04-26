◇バレーボール大同生命SVリーグ女子プレーオフ決勝第1戦（2026年4月25日横浜BUNTAI）2戦先勝方式のバレーボール大同生命SVリーグ女子プレーオフ決勝第1戦はレギュラーシーズン（RS）2位のSAGA久光が、2連覇を狙うRS4位の大阪Mに3―2で競り勝った。2セットを先取しながら追いつかれる展開。ブロックで計5得点を挙げた日本代表の荒木彩花（24）が最終セットで存在感を見せ、逃げ切った。第2戦は26日に行われる。