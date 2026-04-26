[4.25 プレミアリーグ第34節 アーセナル 1-0 ニューカッスル]プレミアリーグは25日、各地で第34節を開催。アーセナルとニューカッスルの一戦は1-0でホームのアーセナルが勝利。リーグ戦3試合ぶり、公式戦は4試合ぶりの白星。ミッドウィークの結果により、一時はマンチェスター・シティに首位の座を明け渡すも再び暫定トップに躍り出た。前半8分のアーセナル。ショートコーナーからMFマルティン・ウーデゴーアが受けると中央のF