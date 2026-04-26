日本テレビ系7月期土曜ドラマ（毎週土曜よる9:00〜9:54放送）は、松村北斗主演の完全オリジナルストーリー『告白−25年目の秘密−』に決定！松村は地上波ドラマ単独初主演。松村が演じるのは、一人の女性を25年間想い続けてきた主人公・雪村爽太。「野瀬化粧品」の総務部に勤める彼は、自己主張の少ない穏やかな性格で、周囲をよく見て気を配る人物。職場では確かな信頼を得ている。そんな彼が一人の女性に想いを寄せるようになっ