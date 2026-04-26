プロボクシングWBC世界ライトフライ級王者・岩田翔吉（帝拳）が25日、都内の母校・早大でボクシング部OB会による祝勝会に出席した。先月15日に王者ノックアウトに8回TKO勝ちし、約1年ぶりの王座に返り咲き「うれしいが“まだまだこれからだぞ”というところを見せたい」と決意を新たにした。次戦は未定もWBCから同級1位バディージョとの対戦指令が出ている。7月ごろの試合を想定し、サウスポー対策を重ねていることを明かし「