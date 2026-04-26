3月29日の三国オールレディース優勝戦。安井はカドから伸ばして内をネジ伏せ、「今年の目標だった」デビュー初優勝を飾った。1〜3号艇がクイーンズクライマックス覇者トリオ（三浦永理、今井美亜、田口節子）だったので、とても価値のあるメモリアルV。それは苦節9年目の出来事だった。「スポーツが全般的に好きで、学生時代は短距離中心に陸上競技をやっていたんですけど、何でも感覚でやってしまうタイプで、ボートではそれ