ボートレース宮島のプレミアムG1「第27回マスターズチャンピオン」は26日、最終日を迎える。12R優勝戦で「超イイ値」担当の石丸秀典記者が最後に託すのは白井英治。前節G1Vの勢いに乗って、準地元の水面で喝采を浴びる。意表を突く、という表現がふさわしい進入だった。5日目12R準優、スタート展示で枠なりスローを選択した白井は本番でダッシュにチェンジ。コンマ10のトップSから内2艇をねじ伏せると捲り差した杉山の先行を