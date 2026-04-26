ボートレース宮島のプレミアムG1「第27回マスターズチャンピオン」は26日、最終日を迎える。5日目の準優は最後の最後で波乱が待っていた…。シリーズリーダーの池田浩二が12Rで白井英治の3カド一撃に屈して3着。11Rを逃げ切った瓜生正義にファイナルの絶好枠が巡ってきた。乗り心地を中心に仕上がりは納得の域。慌てず騒がずの逃げ切り劇で、栄えある27代目名人位を襲名するとみた。白井の起こし位置がカギを握る。準優同様