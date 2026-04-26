◇明治安田J1百年構想リーグ第12節横浜M3―2浦和（2026年4月25日埼玉）明治安田J1百年構想リーグは6試合が行われ、東は横浜F・マリノスが浦和との接戦を3―2で制し、連敗を3で止めた。1―1の後半17分、MF渡辺皓太（27）が頭で今季初得点となる勝ち越しゴールを決め、チームは7年ぶりに埼スタで白星を挙げた。浦和はPK負けを含め7連敗。川崎Fは千葉に2―1で勝利し、西は名古屋が清水を2―0で制した。身長1メートル66