ボートレース若松のG3「オールレディースサッポロビールカップ」は26日、準優3レースを実施する5日目を迎える。【9R】＜1＞渡辺優美バランス取れていい。どちらかといえば出足の方がいい。伸びはバックでは小野生さんと変わらなかった。＜2＞前田紗希前半は回り過ぎで旋回で流れていた。合えばバランス型でいい。＜3＞中谷朋子3日目まで出足はもう一つだったけど回転が上がってチルトを下げたら出足が良くなった。