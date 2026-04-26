岡本4号、村上11号米大リーグでの“異変”に日本ファンが衝撃を受けている。24日（日本時間25日）にも「凄い時代だな」などとネット上には歓喜の声が上がった。まずはブルージェイズの岡本和真内野手だ。本拠地ガーディアンズ戦に「7番・三塁」で先発。今季4号ソロを放った。飛距離430フィート（約131メートル）の豪快弾。さらにホワイトソックスの村上宗隆内野手も、本拠地ナショナルズ戦で11号ソロ。これで本塁打数メジャー