SixTONESの松村北斗が主演するドラマ『告白−25年目の秘密−』が、7月より日本テレビ系にて毎週土曜21時に放送されることが決定。松村は地上波ドラマ単独初主演となる。【写真】一途すぎる男が巻き起こす無垢で危険なラブサスペンス『告白−25年目の秘密−』ビジュアル本作は、一人の女性に幼い頃から25年間、片想いし続けてきた男が巻き起こす無垢で危険なラブサスペンス。「野瀬化粧品」の総務部に勤める雪村爽太（松村）