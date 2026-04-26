◆米大リーグオリオールズ１―１７レッドソックス（２５日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）レッドソックスが２５日（日本時間２６日）、敵地でオリオールズに大勝し、連敗を４で止めた。吉田正尚外野手はベンチスタートで、今季１０試合目の出場機会なしとなった。２回にダービンの適時二塁打などで３点を先取。７―１で迎えた９回にモナステリオの１号満塁弾、ダービンの１号２ラン