◇明治安田J1百年構想リーグ第12節浦和2―3横浜M（2026年4月25日埼玉）浦和はJ公式戦では09年以来17年ぶりの7連敗となった。終盤はケガから復帰したFW小森、MF松尾を同時投入するも、後半45分に相手オウンゴールで1点差に迫るのが精いっぱい。シュート数11対7と内容で上回りながら、決定機で決め切れない試合が続く。スコルジャ監督は「諦めずに戦い続けたのはポジティブ。決定力が足りなかった」と連敗中にお決まりとな