音楽プロデューサーの小室哲哉（67）が25日、大分県で行われた音楽フェス「ジゴロック2026 supported byニカソー」（26日まで、大分スポーツ公園）に出演した。プロデュースするアイドルグループ、365°や女性3人組ユニットOVAL SISTEMとも共演したほか、自身の呼びかけで出演を決めた所ジョージ（71）、とんねるず木梨憲武（64）、演歌歌手の田中あいみ（25）の3人によるユニットともコラボレーション。TM NETWORKの「Get Wild