FC町田ゼルビアは現地４月25日、サウジアラビア・ジッダで開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの決勝で、連覇を狙う地元のアル・アハリ・サウジと対戦した。試合は立ち上がりから相手の圧力を受ける展開となる。それでも町田は集中した守備で応戦。守護神の谷晃生が再三の好セーブを披露し、最終ラインも身体を張って対応。決定的なチャンスを許さず、粘り強くゴールを守り抜く。90分を終えて