ＳｉｘＴＯＮＥＳの松村北斗（３０）が７月スタートの日本テレビ系ドラマ「告白−２５年目の秘密−」（土曜、後９・００）で地上波ドラマ単独初主演を務めることが２５日、分かった。松村は一人の女性を２５年間想い続けてきた主人公・雪村爽太を演じる。完全オリジナルストーリーとなる今作は、愛と執着のはざまを描く２５年にわたるラブサスペンス。松村は「すてきなご縁に感謝しております」といい「６年前に脚本の渡邉（真