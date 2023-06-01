◇男子ゴルフツアー前澤杯第3日（2026年4月25日千葉県MZGC（6652ヤード、パー72））7位から出た藤本佳則（36＝国際スポーツ振興協会）は5バーディー、2ボギーの69で回り、通算14アンダーで4打差の9位と優勝圏内で最終日を迎える。勝てば12年ぶりのツアー3勝目でツアー史上3番目のブランク優勝記録（海外ツアーを主戦場とする選手を除く）となる。米沢蓮（26＝LANDCARRY）が通算18アンダーで単独首位に浮上し、ツアー3勝