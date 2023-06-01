◇男子ゴルフツアー前澤杯第3日（2026年4月25日千葉県MZGC（6652ヤード、パー72））米沢蓮（26＝LANDCARRY）が通算18アンダーで単独首位に浮上し、ツアー3勝目に王手をかけた。米沢は切れ抜群のショットを生かして7バーディーを積み上げた。2年前に帯状疱疹（ほうしん）を発症。その後は座骨神経痛に悩まされている。国内初戦の東建ホームメイト・カップは足のしびれが出て途中棄権。「いつプレーできなくなるか」とい