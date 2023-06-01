【モデルプレス＝2026/04/26】SixTONESの松村北斗が日本テレビ系7月期土曜ドラマ枠で放送される完全オリジナルストーリー『告白−25年目の秘密−』で主演を務めることが決定。松村は今作が地上波ドラマ単独初主演となる。【写真】SixTONES松村「もう怖い」メンバー驚きの大物俳優と2ショット◆松村北斗主演「告白−25年目の秘密−」放送決定本作は、愛と執着の狭間を描く、25年にわたるラブサスペンス。松村が演じるのは、1人の女