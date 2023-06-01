◆プレミアリーグ第３４節リバプール３−１クリスタルパレス（２５日）日本代表主将遠藤航（３３）が所属するリバプールはホームで日本代表ＭＦ鎌田大地（２９）が所属するクリスタルパレスと対戦。遠藤は長期欠場中だが、前日会見でスロット監督が来月の復帰を示唆。一方の鎌田は怪我から復帰後しっかりとレギュラーに定着してこの試合も先発を果たし、隙のないしなやかなプレーでフル出場を果たした。「監督も言っていました