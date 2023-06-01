気象台は、午前4時7分に、なだれ注意報を標津町、羅臼町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・標津町、羅臼町に発表（雪崩注意報） 26日04:07時点根室地方では、26日昼前から融雪による土砂災害に、27日までなだれに注意してください。根室、釧路地方では、26日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■標津町□なだれ注意報【発表】27日にかけて注意■羅臼