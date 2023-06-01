SixTONESの松村北斗が地上波ドラマ単独初主演を務める『告白－25年目の秘密－』が、7月期の日本テレビ系土曜ドラマ枠で放送されることが決定した。 参考：『九条の大罪』がドラマ化された意義柳楽優弥、松村北斗らが体現する“リアリティ” 本作は、愛と執着の狭間を描く、25年にわたるオリジナルストーリーのラブサスペンス。脚本は『一億円のさようなら』（NHKBS）や『こっち向いてよ向井くん』