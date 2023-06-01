プレミアリーグ 25/26の第34節 アーセナルとニューカッスルの試合が、4月26日01:30にエミレーツ・スタジアムにて行われた。 アーセナルはエベレチ・エゼ（FW）、カイ・ハーバーツ（FW）、チュクノンソー・マドゥエケ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニューカッスルはジョゼフ・ウィロック（MF）、ウィリアム・オスラ（FW）、ジェ