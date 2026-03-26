ラ・リーガ 25/26の第32節 バレンシアとジローナの試合が、4月26日01:30にエスタディオ・デ・メスタージャにて行われた。 バレンシアはルーカス・ベルトラン（FW）、ウマル・サディク（FW）、ラージー・ラマザニ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するジローナはクラウディオ・エチェベリ（MF）、アゼディン・ウナヒ（MF）、トマ・レマル（MF）らが