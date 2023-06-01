ブンデスリーガ 25/26の第31節 ハンブルガーSVとホッフェンハイムの試合が、4月26日01:30にフォルクスパルク・シュタディオンにて行われた。 ハンブルガーSVはランスフォード・ケーニヒスドルファー（FW）、ロベルト・グラツェル（FW）、ファビオ・ビエイラ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するホッフェンハイムはティム・レンペール（FW）、アン