エールディヴィジ 25/26の第31節 ヘーレンフェインとフォルトゥナ・シッタルトの試合が、4月26日01:45にアーベ・レンストラ・スタディオンにて行われた。 ヘーレンフェインはラッセ・ノルダス（FW）、マクサンス・リベラ（MF）、リンゴ・メールフェルト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフォルトゥナ・シッタルトはカイ・シールハイス（FW）、ディミ