開催：2026.4.26 会場：オリオールパーク 結果：[オリオールズ] 1 - 17 [Rソックス] MLBの試合が26日に行われ、オリオールパークでオリオールズとRソックスが対戦した。 オリオールズの先発投手はトレーバー・ロジャーズ、対するRソックスの先発投手はギャレット・クロシェットで試合は開始した。 2回表、7番 ケーレブ・ダービン 5球目を打ってラ