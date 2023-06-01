【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日本テレビ系7月期土曜ドラマ枠で、松村北斗主演の完全オリジナルストーリー『告白－25年目の秘密－』が放送される。松村は地上波ドラマ単独初主演。 ■「皆さんの感じ方が楽しみです」（松村北斗） 本作は、愛と執着の狭間を描く、25年にわたるラブサスペンス。 松村が演じるのは、ひとりの女性を一途に25年間想い続けてきた主人公・雪村爽太。「野瀬化