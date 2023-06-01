商務部の報道官は4月24日、欧州連合（EU）の7社を輸出規制リストに加えたことについて、「措置を公表する前に、EUとの輸出規制対話メカニズムを通じてEU側に状況を通報した」と明らかにした上で、「法に基づいて一部企業を輸出規制リストに加えた行動は、台湾向け武器販売や台湾と結託する行為が認められたEUの少数の軍事関連企業を対象としたもので、規制されるのは（軍民）両用品目のみで、中国とEUの正常な経済・貿易活動には影