新潟アルビレックスBBは25日、岡山県津山市の津山総合体育館で岡山とのプレーオフ準々決勝の第2戦に臨み、76―78で競り負けた。これで1勝1敗となり、26日に第3戦が行われる。前半で36―45と9点差をつけられたが、第3Qで同点に追いつき、第4Qで一時は8点のリードを奪った。だが追い上げられ、最後は延長かと思われた瞬間、PG中村に左サイドからシュートを決められ、ブザービーターでの敗戦。鵜沢潤監督は「前半は守備で下がって