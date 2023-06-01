昨秋ドラフトでソフトバンクから1位指名を受けたスタンフォード大の佐々木が、ホームでのフロリダステート大戦に「3番・一塁」で出場。4打数無安打3三振に終わった。それでも2年目の今季はチーム最多の13本塁打を打つなど好調。「スイングは悪くないです」と自信に満ちた表情で語る。この日、チームはNCAA全米ランキング8位チームを4―3で撃破する貴重な勝ち星を挙げ、佐々木も「今後の自分たちにとって自信になっていく。勝