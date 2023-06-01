「明治安田J2・J3百年構想リーグ」の第12節が25日に行われ、J2新潟はFC大阪に1―0で競り勝った。後半10分にFW若月大和（24）が左足で今季2得点目となる決勝ゴール。守備陣も最終ラインを中心に無失点に抑えた。1万2472人が詰めかけたホームのデンカビッグスワンスタジアムで2連勝を決め、順位は暫定3位。次節は29日にアウェーで富山と対戦する。ずっと待ち望んでいたゴールを決めた。後半10分だ。若月が9試合ぶりに決めた今季2