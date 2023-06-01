【ジッダ（サウジアラビア）共同】サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）は25日、サウジアラビアのジッダで決勝が行われ、初出場の町田はアルアハリ（サウジアラビア）に延長の末、0―1で敗れた。