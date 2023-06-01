松村北斗（C）日本テレビ 日本テレビ系7月期土曜ドラマ枠で、松村北斗主演の完全オリジナルストーリー『告白−25年目の秘密−』が放送される。松村は地上波ドラマ単独初主演。本作は、愛と執着の狭間を描く、25年にわたるラブサスペンス。松村が演じるのは、一人の女性を25年間想い続けてきた主人公・雪村爽太。「野瀬化粧品」の総務部に勤める彼は、自己主張の少ない穏やかな性格で、周囲をよく見て気を配る人物。