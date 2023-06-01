ＳｉｘＴＯＮＥＳの松村北斗（３０）が、７月期の日本テレビ系連続ドラマ「告白―２５年目の秘密―」（土曜・後９時）でドラマ単独初主演を務めることが２５日、分かった。一人の女性に２５年間、片思いを続けてきた主人公（松村）を中心に、２５年前に起きた凄惨（せいさん）な事件と秘密が動き出す。「一途（いちず）すぎる男」が巻き起こすラブサスペンスだ。松村は、２０２３年にテレビ朝日系連ドラ「ノッキンオン・ロッ