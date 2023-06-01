■サッカーAFCチャンピオンズリーグエリート決勝 FC町田ゼルビア 0ー1 アル・アハリ・サウジ（日本時間26日、サウジアラビア）初出場のFC町田ゼルビアが決勝に臨み、延長戦の末、前回覇者のアル・アハリ・サウジに0ー1で敗れた。日本勢3大会ぶりの栄冠には届かず、3年連続の準優勝に終わった。2022年の浦和レッズ以来、3大会ぶりの日本勢優勝を目指す町田。対するアル・アハリはホームとあって、町田がボールを持つ