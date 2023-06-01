気象台は、午前3時51分に、なだれ注意報を札幌市、小樽市、島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、喜茂別町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町、古平町、仁木町、赤井川村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・札幌市、小樽市、島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町などに発表（雪崩注意報） 26日03:51時点石狩、空知、後志地方では、強風と、空気の乾燥した状態が続くため火の取り