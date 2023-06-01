気象台は、午前3時51分に、なだれ注意報を士別市、富良野市、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、南富良野町、美深町、音威子府村、幌加内町、増毛町、小平町、苫前町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・士別市、富良野市、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町などに発表（雪崩注意報） 26日03:51時点上川、留萌地方では、26日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに、27日までなだれに注