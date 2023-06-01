SixTONES松村北斗（30）が、7月期の日本テレビ系土曜ドラマ「告白−25年目の秘密−」（土曜午後9時）で主演を務めることが25日、分かった。松村は地上波ドラマ単独初主演となる。同作は、愛と執着のはざまを描く、25年にわたるラブサスペンス。松村は1人の女性を思い続けてきた主人公・雪村爽太を演じる。地上波ドラマ単独初主演となる同作のオファーに松村は「素敵なご縁に感謝しております。6年前に脚本の渡邉さんが書かれた作品