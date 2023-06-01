プレミアリーグ第34節が25日に行われ、アーセナルとニューカッスルが対戦した。リーグ前節でマンチェスター・シティとの頂上決戦に敗れたアーセナル。ミッドウィーク開催の試合で試合数が並んだそのライバルに勝ち点、得失点差で並ばれた結果、最終的に総得点差で上回られ、首位の座を明け渡した。暫定での首位奪還を狙った一戦では14位のニューカッスルをホームで迎え撃った。立ち上がりはニューカッスルが勢いをみせ、5分